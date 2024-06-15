"Подарунок" Путіну: Вірменія візьме участь у Саміті миру
15 червня 2024, 09:38Читать новость на русском
Джерело:Armenpress
Вірменія заявила, що буде присутньою на Саміті миру у Швейцарії. Країна буде представлена на рівні секретаря Ради безпеки.
Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі Ради безпеки Вірменії. Зазначимо, що Саміт миру у Швейцарії відбудеться вже 15 – 16 червня.
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Вірменія на Саміті миру
Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня прибуде з робочим візитом у кантон Нідвальден Швейцарської Конфедерації. Повідомляється, що метою поїздки є участь у саміті "Українська мирна резолюція".
Окрім цього, у рамках візиту секретар Ради безпеки також завітає до столиці Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.Додамо! Відносини Росії та Вірменії останнім часом особливо напружені. Вірменія бере поступовий курс на дистанціювання від Путіна. Наприклад, нещодавно посол країни в Україні Володимир Карапетян відвідав Бучу та вшанував пам'ять загиблих, засудивши російську агресію. Через це міністерство закордонних справ країни-агресорки направило МЗС Вірменії ноту протесту.
Саміт миру у Швейцарії
- Свою участь у Саміті миру вже підтвердило більш як 90 країн. Відомо, що 57 країн будуть представлені на найвищому рівні – президентів або прем'єр-міністрів.
- Також на саміті будуть і США. Вашингтон представлятиме віцепрезидент країни Камала Гарріс та радник з питань національної безпеки Джейк Салліван. Джо Байдена на заході не буде.
- На Саміт миру запрошували лідерів усіх країн зі всього світу – окрім Росії. Це потрібно, щоб вона не почала блокувати всі ініціативи підряд.
- У Швейцарії головними темами будуть 3 питання з 10, які запропоновані у Формулі миру. Це енергетична безпека, ядерна безпека, питання вільного судноплавства (це наша харчова безпека) і деблокування Чорного та Азовського морів. Після цього почнеться напрацювання конкретних пропозицій, які згодом передадуть Росії.