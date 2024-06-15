"Подарунок" Путіну: Вірменія візьме участь у Саміті миру

Вірменія заявила, що буде присутньою на Саміті миру у Швейцарії. Країна буде представлена на рівні секретаря Ради безпеки.

Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі Ради безпеки Вірменії. Зазначимо, що Саміт миру у Швейцарії відбудеться вже 15 – 16 червня.

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Вірменія на Саміті миру

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян 15 червня прибуде з робочим візитом у кантон Нідвальден Швейцарської Конфедерації. Повідомляється, що метою поїздки є участь у саміті "Українська мирна резолюція".

Окрім цього, у рамках візиту секретар Ради безпеки також завітає до столиці Франції Париж, де заплановані робочі зустрічі.

Саміт миру у Швейцарії

Свою участь у Саміті миру вже підтвердило більш як 90 країн. Відомо, що 57 країн будуть представлені на найвищому рівні – президентів або прем'єр-міністрів.

Також на саміті будуть і США. Вашингтон представлятиме віцепрезидент країни Камала Гарріс та радник з питань національної безпеки Джейк Салліван. Джо Байдена на заході не буде.

На Саміт миру запрошували лідерів усіх країн зі всього світу – окрім Росії. Це потрібно, щоб вона не почала блокувати всі ініціативи підряд.

У Швейцарії головними темами будуть 3 питання з 10, які запропоновані у Формулі миру. Це енергетична безпека, ядерна безпека, питання вільного судноплавства (це наша харчова безпека) і деблокування Чорного та Азовського морів. Після цього почнеться напрацювання конкретних пропозицій, які згодом передадуть Росії.