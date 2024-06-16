Єдиний шлях: Еквадор наполягає на перемовинах між Україною та Росією
Еквадор виступає за те, аби Україна та Росія зустрілися за столом переговорів. Країна вбачає у цьому єдиний спосіб досягнення тривалого миру та припинення людських страждань.
Відповідну думку на полях Саміту миру у Швейцарії висловив президент Еквадору Даніель Нобоа. Він щиро вірить, що існує мирний спосіб закінчити війну в Україні.
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Заява президента Еквадору
Даніель Нобоа повідомив, що метою Еквадору на цьому Саміті є закликати міжнародну спільноту до діалогу та переговорів. Президент країни вважає це єдиним шляхом до перемир'я та тривалого миру, до припинення людських страждань і смертей.
Ми щиро віримо, що мирне рішення можливе. Не недооцінюймо силу діалогу та співпраці. Нам потрібно фокусуватися на конкретних кроках, які сприятимуть примиренню,
– вказав лідер країни.
Чи можливий діалог з Росією
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках Саміту зазначив, що для того, щоб закінчити війну, потрібно запросити й протилежну сторону. Тобто конфлікт так чи інакше закінчиться переговорами. За словами голови МЗС України, наступний саміт мав би ознаменувати кінець війни.
- Дмитро Кулеба зауважив, що Україна прекрасно розуміє, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Водночас наша держава не дозволить говорити з нею мовою ультиматумів – мовою, якою Москва говорить зараз.
- Очільник українського МЗС зазначив, що останній ультиматум Путіна не викликав особливої реакції на Саміті. Міністр пояснив, що всі розуміють, що відповідна заява була лише "піар-хвилею" напередодні заходу. Російська розвідка розуміла важливість цього заходу, тому використала свою головну інформаційну зброю – Путіна. Проте серйозного ставлення до пропозиції диктатора немає.