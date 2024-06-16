Єдиний шлях: Еквадор наполягає на перемовинах між Україною та Росією

Еквадор виступає за те, аби Україна та Росія зустрілися за столом переговорів. Країна вбачає у цьому єдиний спосіб досягнення тривалого миру та припинення людських страждань.

Відповідну думку на полях Саміту миру у Швейцарії висловив президент Еквадору Даніель Нобоа. Він щиро вірить, що існує мирний спосіб закінчити війну в Україні.

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Заява президента Еквадору

Даніель Нобоа повідомив, що метою Еквадору на цьому Саміті є закликати міжнародну спільноту до діалогу та переговорів. Президент країни вважає це єдиним шляхом до перемир'я та тривалого миру, до припинення людських страждань і смертей.

Ми щиро віримо, що мирне рішення можливе. Не недооцінюймо силу діалогу та співпраці. Нам потрібно фокусуватися на конкретних кроках, які сприятимуть примиренню,

– вказав лідер країни.

Чи можливий діалог з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках Саміту зазначив, що для того, щоб закінчити війну, потрібно запросити й протилежну сторону. Тобто конфлікт так чи інакше закінчиться переговорами. За словами голови МЗС України, наступний саміт мав би ознаменувати кінець війни.

Дмитро Кулеба зауважив, що Україна прекрасно розуміє, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Водночас наша держава не дозволить говорити з нею мовою ультиматумів – мовою, якою Москва говорить зараз.

Очільник українського МЗС зазначив, що останній ультиматум Путіна не викликав особливої реакції на Саміті. Міністр пояснив, що всі розуміють, що відповідна заява була лише "піар-хвилею" напередодні заходу. Російська розвідка розуміла важливість цього заходу, тому використала свою головну інформаційну зброю – Путіна. Проте серйозного ставлення до пропозиції диктатора немає.