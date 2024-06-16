"Мирний план" Путіна не обговорювався на саміті у Швейцарії, – Шольц

Пропозиції Росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише видання The Guardian.

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Чи обговорювали на Саміті у Швейцарії "мирний план" Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що план, висунутий російським диктатором, "не мав серйозного наміру".

Крім того, пропозиції Путіна – щоб Україна відмовилася від 4 областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує Росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО – були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції.

Що говорив Владімір Путін про мирні переговори: основне

В суботу, 15 червня, стартував Глобальний саміт миру у Швейцарії. Свою участь у ньому підтвердили 92 країни світу. Так, захід триватиме до неділі, 16 червня. Все про заяви країн-учасниць на саміті миру – читайте тут.

Під час свого виступу президент Росії висловився про готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра".

Умови, які висунув Путін:

Москва негайно припинить вогонь та заявить про готовність до переговорів після виведення Києвом військ з території "нових регіонів Росії".

Друга умова для переговорів – заява Києва про відмову від намірів вступити до НАТО.

Росії для мирного врегулювання також потрібен нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України, її демілітаризація та денацифікація.

Йдеться не про заморожування конфлікту, а про повне його припинення.

Базові угоди щодо мирного врегулювання "української кризи" мають бути зафіксовані, природно, пропонується скасування санкцій проти Росії.

Росія тим самим сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід і Київ відмовляться, то відповідальність за кровопролиття буде на них.

Москва усвідомлює відповідальність за стабільність у світі та підтверджує готовність до діалогу з усіма країнами, це не має бути імітація розмови.

Водночас саме Росія постійно тероризує мирне населення та робить все для того, аби Україна не погоджувалась на мирні перемовини. Річ у тому, що Путін хоче диктувати свої умови, які далекі від справедливих.