Угорщина оголосила про своє рішення щодо участі у Саміті миру: що заявили в МЗС

Угорщина вже вирішила, чи братиме участь у Саміті миру. Там заявили, що країна буде присутня на цьому заході.

Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він також уточнив, хто саме буде представляти країну на Саміті миру.

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Угорщина візьме участь у саміті миру у Швейцарії

Очільник угорського МЗС заявив, що Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15 – 16 червня.

Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному,

– наголосив угорський міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.

"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", – додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.

Водночас Петер Сійярто висловився і про відсутність Росії на саміті.

Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів,

– резюмував він.

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