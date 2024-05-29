Є цікавий момент: політолог пояснив, чи відвідають Байден і Сі Глобальний саміт миру

Адміністрація Джо Байдена підтвердила, що США братимуть участь у Саміті миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії. Утім поки невідомо, чи приїде безпосередньо сам американський лідер. Така ж ситуація і з представниками Китаю.

Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що делегація Сполучених Штатів точно буде представлена на високому рівні. Наприклад, її може очолити Ентоні Блінкен – фактично друга людина у країні.

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Зеленський і Байден точно зустрінуться

З огляду на політичну ієрархію, яка є у США, то приїзд у Швейцарію Державного секретаря – цілком прийнятний варіант. До того ж Володимир Зеленський зможе зустрітися з Джо Байденом ще напередодні саміту.

Тут є такий цікавий момент, бо з великою ймовірністю вони побачаться ще двічі до початку Саміту миру. Спершу у Нормандії, а потім на саміті "Великої сімки". Там Зеленський з Байденом можуть поговорити, зокрема й про "Формулу миру",

– зауважив політолог.

Відтак делегація США приїде до Швейцарії та працюватиме відповідно до тих пунктів, які вже проговорили.

Чи будуть представники Китаю

Щодо Сі Цзіньпіна, то ця історія дещо складніша. Ймовірно, Китай до останнього затягуватиме з відповіддю. За словами політолога, Сі точно не приїде у Швейцарію, але може послати делегацію, яка виконуватиме роль так званих спостерігачів, придивлятиметься до того, що відбувається.

Наразі питання навіть не в особах, хоча це важливий фактор, але не визначальний. Питання у присутності делегації тієї чи іншої країни, а найголовніше – це мандат, який вони матимуть на ухвалення певних рішень,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Ймовірно, що саме зараз дуже серйозно погоджують всі питання, а вже безпосередньо на самій зустрічі їх узгодять.

Які три пункти "Формули миру" можуть підтримати на Саміті

Володимир Зеленський наголосив, що на Саміті у Швейцарії буде винесено 3 з 10 пунктів “"Формули миру України".

Перший з них – це ядерна енергетична безпека, другий – продовольча, судячи з усього мається на увазі вільне судноплавство в українських портах, а третій пункт – обмін полоненими за принципом всіх на всіх та повернення українських дітей з Росії.

При цьому головні пункти "Формули миру", такі як виведення російських військ на кордони 1991 року, а також виплата репарацій не згадується. Ймовірно, причина в тому, що щодо них поки немає консенсусу.

Мені здається, що ці три пункти винесли через те, що вони викликають найменше застережень серед країн, які будуть на Саміті. Це доволі цинічний момент, але треба розуміти, що у питанні кордонів чи репарацій погляди та підходи можуть відрізнятися,

– зауважив політолог.

Наприклад, є позиція Індії, яка не захоче серйозно сваритися з Росією, бо це невигідно з огляду на їхню торгівлю, економічні інтереси. Натомість щодо ядерної та продовольчої безпеки ніяких питань не виникає.

Країни, які не володіють ядерною зброєю, не хочуть, щоб вона розповсюджувалася і з'явилася у тих країнах, з якими в них можуть бути якісь суперечки. А держави, які мають ядерну зброю, бояться прецеденту її використання на полі бою. Адже це остаточно відкриє "скриньку Пандори".

Щодо продовольчої безпеки все зрозуміло. Для усіх країн питання продовольства є надзвичайно актуальним. Взагалі ця проблема ключова навіть для ООН, бо саме Україна є одним з головних експортерів зерна у країни, які потерпають від голоду,

– наголосив Рейтерович.

І нарешті обмін полоненими – це важлива гуманітарна історія. Ба більше, вона має "іміджевий" вплив для усіх країн, які беруть участь у Саміті миру. Адже це абсолютний нонсенс, коли у ХХІ столітті триває така повномасштабна війна, а Росія відмовляється проводити цивілізовані обміни.

Тому ці три питання винесли через те, що довкола них буде найпростіше зібрати певний консенсус, все інше вирішуватимуть вже після того, як підпишуть фінальний документ.

Тоді й стане зрозуміло, які країни готові активно долучитися до процесу та як вони можуть тиснути на Росію, щоб примусити її виконати ті положення міжнародних документів, які країна-агресорка нахабно порушила після 24 лютого 2022 року.

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