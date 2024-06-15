Про це розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква на Саміті миру, передають кореспондентки 24 Каналу у Швейцарії.

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Яким чином Росія може взяти участь

Жовква пояснив, що першочергово варто концентруватися на тому, чи Росія зрозуміє, що вона сьогодні "залишається практично однією країною-агресоркою", яка прагне продовжувати це.

Ми бачимо серед країн-учасників саміту, ті країни, які мають свій формат розмови з Росію. Цей формат вони не припиняють, тому вони сьогодні будуть учасниками саміту. Вони будуть розробляти спільну "дорожню карту", про яку ми говоримо,

– розповів заступник глави ОП.

За словами Ігоря Жовкви, саме ці країни можуть бути комунікаторами, які розповідатимуть про те, яке рішення прийняло світове співтовариство.

Зверніть увагу! 24 Канал присутній на саміті й буде оперативно повідомляти про всі важливі деталі на сайті та в телеграмі.

На сьогоднішній день дуже рано говорити про тих чи інших представників, зараз варто почати цей процес (обговорення "формули миру", – 24 Канал). Якщо б Росія була на цьому саміті, цей процес би не розпочався,

– підсумував Жовква.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Саміт миру буде платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для нашої країни згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права.

Які питання обговорюють на Саміті миру