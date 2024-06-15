Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на Саммите мира, передают корреспондентки 24 Канала в Швейцарии.

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Каким образом Россия может принять участие

Жовква объяснил, что в первую очередь стоит концентрироваться на том, поймет ли Россия, что она сегодня "остается практически одной страной-агрессором", которая стремится продолжать это.

Мы видим среди стран-участников саммита, те страны, которые имеют свой формат разговора с Россией. Этот формат они не прекращают, поэтому они сегодня будут участниками саммита. Они будут разрабатывать совместную "дорожную карту", о которой мы говорим,

– рассказал заместитель главы ОП.

По словам Игоря Жовквы, именно эти страны могут быть коммуникаторами, которые будут рассказывать о том, какое решение приняло мировое сообщество.

Обратите внимание! 24 Канал присутствует на саммите и будет оперативно сообщать обо всех важных деталях на сайте и в телеграмме.

На сегодняшний день очень рано говорить о тех или иных представителях, сейчас стоит начать этот процесс (обсуждение "формулы мира", – 24 Канал). Если бы Россия была на этом саммите, этот процесс бы не начался,

– подытожил Жовква.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Саммит мира будет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для нашей страны согласно Уставу ООН и нормам международного права.

Какие вопросы обсуждают на Саммите мира