Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на Саммите мира, передают корреспондентки 24 Канала в Швейцарии.
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Каким образом Россия может принять участие
Жовква объяснил, что в первую очередь стоит концентрироваться на том, поймет ли Россия, что она сегодня "остается практически одной страной-агрессором", которая стремится продолжать это.
Мы видим среди стран-участников саммита, те страны, которые имеют свой формат разговора с Россией. Этот формат они не прекращают, поэтому они сегодня будут участниками саммита. Они будут разрабатывать совместную "дорожную карту", о которой мы говорим,
– рассказал заместитель главы ОП.
По словам Игоря Жовквы, именно эти страны могут быть коммуникаторами, которые будут рассказывать о том, какое решение приняло мировое сообщество.
На сегодняшний день очень рано говорить о тех или иных представителях, сейчас стоит начать этот процесс (обсуждение "формулы мира", – 24 Канал). Если бы Россия была на этом саммите, этот процесс бы не начался,
– подытожил Жовква.
Ранее Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Саммит мира будет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для нашей страны согласно Уставу ООН и нормам международного права.
Какие вопросы обсуждают на Саммите мира
- В мирной конференции примут участие 100 делегаций. Всем присутствующим предоставят возможность высказать свое видение справедливого и устойчивого мира в Украине.
- На обсуждение будет вынесено 3 ключевых вопроса. В частности, продовольственной безопасности и судоходства, ядерной безопасности, возвращение пленных в формате всех на всех, а также возвращение украинских детей.
- Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Украина уже готовит второй Саммит. Готовность провести его у себя выразил уже ряд стран. Чиновник также отметил, что не исключаются "определенные форматы" участия России.