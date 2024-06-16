Глава Єврокомісії назвала умову залучення Росії до мирного процесу

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мир в Україні не буде досягнутим одним кроком. За її словами, Путін несерйозний щодо завершення війни, адже він наполягає на капітуляції, на здачі українських територій.

Очільниця Єврокомісії сказала за підсумками Глобального саміту миру, що російський диктатор наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою до подальшої агресії. За її словами, жодна країна б не прийняла таких жахливих умов, пише 24 Канал.

Дивіться також Найголовніший успіх – це закінчення війни, – Зеленський сказав, як можна тиснути на Росію

Що сказала фон дер Ляєн про залучення Росії до миру

Очільниця Єврокомісії заявила, що життєво необхідно, щоб України могла протистояти агресії Росії. Це право Києва, відповідно до статуту ООН.

Очільниця Єврокомісії сказала, що:

підтримка та Саміт миру наближають справжній мир. Адже метою є справедливий, цілісний та тривалий мир;

Україна визначатиме умови справедливого миру.

Посадовиця закликала Росію почути меседж від світової спільноти, поважати територіальну цілісність та суверенітет України, завершити імперіалістичне насильство та повернути назад дітей.

Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль. Та прямувати до миру, як фінальної стадії. Я сподіваюсь, це настане швидко,

– сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Зауважте Розпочався другий день Саміту миру у Швейцарії: найцікавіші заяви країн-учасниць

Комюніке Саміту миру у Швейцарії: коротко