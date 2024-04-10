Саміт миру: Швейцарія оголосила дати проведення конференції

10 квітня 2024, 19:05
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Джерело:

Blick

Саміт миру пройде в середині червня в Швейцарії. Дводенна конференція буде присвячена врегулюванню війни в Україні.

Конференція, ймовірно, відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн, 15 і 16 червня. Про дати проведення саміту повідомив швейцарський департамент закордонних справ.

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За заявами швецарського уряду, ця конференція буде платформою для діалогу на високому рівні про шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні на основі міжнародного права і Статуту ООН. На саміті також планують розробити конкретну "дорожню карту" для участі Росії в мирному процесі.

Наразі достовірно невідомо, які країни візьмуть участь у саміті. Очікується, що запрошення отримають близько 80 – 100 держав.

Зеленський провів розмову з президенткою Швейцарії

Володиир Зеленський повідомив, що Україна та Швейцарія продовжують тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті. 

Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі,
– повідомив Зеленський.

Чи буде на саміті Росія

Російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії. Все через те, що країна нібито відмовилася від нейтралітету у війні. Цікаво, що раніше Москва заявляла, що не проти переговорів про припинення війни.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо

  • Перший Глобальний саміт миру у Швейцарії стане інавгураційним. Україна прагне, щоб ініціатива щодо форматів переговорів виходила безпосередньо з Києва, а не нав'язувалася ззовні.
  • Президент Володимир Зеленський на форумі "Україна. Рік 2024" заявив про важливість посилення позиції нашої держави як на полі бою, так і в дипломатичній царині. Він наголосив на необхідності власної дипломатичної ініціативи України та відкинув можливість нав'язування зовнішніх формул миру.
  • Зеленський також пояснював, що Україна хоче провести цю зустріч й вийти з конкретним планом та чітким списком країн, що готові прийняти цей детальний план, який є шляхом до справедливого миру.
  • Голова Офісу Президента Андрій Єрмак раніше заявляв, що на перший саміт у Швейцарії буде запрошено понад 160 країн, і Росії у відповідному списку держав немає. Однак разом тим очільник ОП допускав участь Кремля в переговорах на наступних етапах.

Автор: Поліна Буянова