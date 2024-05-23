Перший Саміт миру: у Білому домі відповіли, чи поїде Байден у Швейцарію
У Швейцарії в червні відбудеться перший Саміт миру, на якому зустрінуться лідери багатьох країн світу. У Білому домі також прокоментували, чи буде присутній президент США Джо Байден на ньому.
Так, речник Білого дому Джейк Салліван на пресконференції наразі не може підтвердити участь Байдена у саміті. Водночас він наголосив, що США брали участь у підготовці до саміту у Швейцарії, передає 24 Канал.
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Чи поїде Байден на Саміт миру
На пресконференції журналісти поцікавилися, чи братиме Джо Байден особисту участь у глобальному Саміті миру, проведення якого заплановане на 15 – 16 червня у Бюргенштоці. Втім, наразі у Білому домі не можуть підтвердити, що президент США поїде на Саміт до Швейцарії.
Скажу лише, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке включає суверенітет і територіальну цілісність України та принципи, закладені в Статуті ООН. Але сьогодні я не можу робити жодних оголошень про поїздку президента,
– сказав Салліван.
Саміт миру у Швейцарії: останні новини
- Володимир Зеленський повідомляв, що Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. На перший Саміт миру запросили лідерів усіх краї, окрім Росії.
- Як пояснили в МЗС України, нині немає сенсу запрошувати представників Росії на Саміт миру. Кулеба наголосив, представників країни-агресорки можуть запросити згодом, коли країни узгодять певні домовленості.
- Політолог Максим Несвітайлов наголосив, що від Саміту миру варто очікувати 2 моментів. По-перше, країни можуть сформувати так звану "команду добра", адже глобальніший конфлікт виглядає поки що невідворотним у достатньо близькому майбутньому. По-друге, Саміт дозволить чітко зрозуміти як щиро партнери української держави бачать завершення війни Росії проти України.
- Президент Бразилії та лідер ПАР не поїдуть на Саміт миру до Швейцарії. Водночас на зустріч можуть відправити делегації від цих країн.
- До слова, на Саміт миру також запросили Папу Римського. У Ватикані також наголосили, що дуже позитивно ставляться до майбутньої мирної конференції.