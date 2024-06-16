У Білому домі заявили, що слова Путіна про "переговори" відкидають здоровий глузд

Будь-які заяви Путіна про нібито "мирні переговори" на умовах Росії відкидають мораль і здоровий глузд. Такі пропозиції лише дадуть змогу Росії далі вести свою агресію.

Про це радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив на Саміті миру, який зараз проходить у Швейцарії.

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Заяви Путіна відкидають мораль

Владімір Путін напередодні саміту вчергове почав розповідати, що буцімто готовий до "переговорів" з Україною. Вочевидь про справжні мирні переговори не йдеться, а російський диктатор прагне лише капітуляції України.

Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає Статут ООН, основну мораль і здоровий глузд,

– сказав Салліван.

Саміт миру 15 – 16 червня, в якому беруть участь 92 країни, визначає ядро миротворчого процесу за принципами міжнародного права.

Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи Статуту ООН, це принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою,

– пояснив радник Білого дому.

За словами Саллівана, дводенна конференція у Швейцарії демонструє правильний погляд на мир та шлях до нього.

Росія може взяти участь у наступному Саміті миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках Саміту зазначив, що для того, щоб закінчити війну, потрібно запросити й протилежну сторону. Тобто конфлікт так чи інакше закінчиться переговорами. За словами голови МЗС України, наступний саміт мав би ознаменувати кінець війни.

Голова МЗС України також зауважив, що Саміт миру – це не той захід, до якого звикла Росія – де всі "говорять в одну дудку". Тобто кожна країна може висловити своє бачення закінчення війни. Саме через відвертий діалог Україна хоче знайти правильне рішення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримав запрошення Росії на наступний Саміт миру. За його словами, мирні переговори про закінчення війни залежатимуть також від залучення Росії.