Не боятися Росії, – Зеленський про те, що потрібно від світу, щоб Саміт миру був успішним

Незабаром у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Президент України дав чітку відповідь, що потрібно від світу, аби цей саміт був успішним для України.

Гарант відповів на це запитання під час пресконференції за підсумками переговорів з Еммануелем Макроном, інформує 24 Канал.

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Що потрібно, аби Саміт миру був успішним для України

За словами Зеленського, передусім від лідерів потрібна їхня присутність.

Не боятися Росію і підтримати інавгураційний саміт – це тільки перший крок, це зрозуміло, але це крок до закінчення війни – показати, що весь світ на боці закінчення війни, що він (світ – 24 Канал) хоче цього і максимально допомагає Україні наблизити справедливий, міцний мир не на годину, місяць чи рік, бажано – назавжди,

– наголосив український гарант.

Також він зазначив, що дуже важливо, аби ті лідери, які мають особистий, великий політичний вплив допомагали залученням інших лідерів, які досі "балансують між Україною та Росією".

Він зазначив, що це, напевне, найголовніші речі, які сьогодні ми хочемо бачити. За його словами, важливо не дати Росії можливість зірвати наш саміт та будувати альтернативні майданчики щодо шляху до миру.

Український лідер пояснив, чому. За його словами, тому що "кожна країна, яка має особисте бачення може приїхати, може поділитися, ніхто не забирає суб'єктність кожного лідера, вона може запропонувати свій найкоротший шлях до того чи іншого пункту і це нормально".

Але коли ти будуєш альтернативи, ти точно не хочеш наближення миру, це дає можливість розбалансувати світ. Нам потрібна єдність, бо нам всім потрібен мир,

– підкреслив Володимир Зеленський.

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