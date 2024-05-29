США візьмуть участь у Саміті миру: чи відомо, хто поїде у Швейцарію

У Швейцарії 15-16 червня пройде саміт миру. Стало відомо, що США таки візьмуть у ньому участь.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що США братимуть участь в українському Саміті миру. Перед цим ЗМІ писали, що президент Джо Байден не зможе бути присутнім.

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США будуть представлені

За її словами, США брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів.

Уряд США бере у цьому участь. І ми будемо представлені в цьому майбутньому саміт,

– наголосила Карін Жан-П'єр.

Водночас вона сказала, що наразі немає більш конкретної інформації стосовно того, чи буде президент Байден на цьому саміті.

Путін боїться Саміту миру