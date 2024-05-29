США візьмуть участь у Саміті миру: чи відомо, хто поїде у Швейцарію

29 травня 2024, 13:11
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У Швейцарії 15-16 червня пройде саміт миру. Стало відомо, що США таки візьмуть у ньому участь.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр розповіла, що США братимуть участь в українському Саміті миру. Перед цим ЗМІ писали, що президент Джо Байден не зможе бути присутнім

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США будуть представлені

За її словами, США брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів.

Уряд США бере у цьому участь. І ми будемо представлені в цьому майбутньому саміт,
– наголосила Карін Жан-П'єр.

Водночас вона сказала, що наразі немає більш конкретної інформації стосовно того, чи буде президент Байден на цьому саміті.

Путін боїться Саміту миру

  • Російський диктатор Владімір Путін боїться Глобального саміту миру, намагається його зірвати і влаштувати паралельну платформу. Тому деякі світові лідери ще не висловилися щодо цього заходу.
  • Про це український лідер Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. 
  • За словами Зеленського, є лише 2 сценарії розвитку подій: "або реальний мир, або подальше розширення війни". Президент наголосив, що все залежить від того, наскільки рішучими будуть лідери світу і від того, "що кожна держава насправді обирає, чи хоче встановити реальний мир, або влаштовує та ситуація, яка зараз – тобто влаштовує війна".

Автор: Вікторія Кульженко