Кремль такого не очікував: чому Саміт миру є поразкою Росії
У Швейцарії завершився Саміт миру, до якого долучились 100 країн та організацій. Напередодні його відкриття Владімір Путін висунув умови, які Україна буцімто має виконати, щоб Росія почала з нею перемовини.
Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зазначила в розмові з 24 Каналом, що росіяни сподівалися зірвати Саміт миру, намагалися зробити так, щоб на нього ніхто не приїхав. Проте сподівання Росії не виправдались.
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Потрібно було міняти Лаврова
Тому це дуже чутлива дипломатична поразка Москви. Загалом сучасна російська дипломатія є чим завгодно, але тільки не дипломатією.
Подивиться на Сєргєя Лаврова, Марію Захарову – хіба це дипломати? Цього провалу варто було очікувати, і він трапився. Тому коли Путін перепризначав уряд, потрібно було міняти Лаврова,
– наголосила опозиціонерка.
Росіяни також сподівались, що рівень представництва на Саміті миру буде нижчим. Однак і тут на них очікувало розчарування.
Кремль такого не очікував, що на Саміті миру у Швейцарії буде представництво на такому високому рівні. Зокрема, від США – віцепрезидент (Камала Харріс – 24 Канал) – це високий рівень представництва. Тому не можна говорити, що це була прохідна подія, яка нікого не зацікавила і ніхто не про що не буде домовлятися,
– зауважила Курносова.
За підсумками Саміту миру, на думку політичної аналітикині, Росія має усвідомити, що більша частина світових держав сприймає сьогодні її як країну-агресора, країну-злочинця, а особисто Путіна – як військового злочинця, який напав на сусідів.
Світ буде вирішувати сам, як саме не просто зупинити агресора, але й ще його покарати. Адже якщо він залишиться непокараним, тоді всі зрозуміють, що так можна робити. Світ має знайти відповідь на цю загрозу – як саме приборкати країну-агресора, яка має ядерну зброю.
"Це дуже складний виклик. Проведення Саміту миру свідчить про те, що світ серйозно ставиться до цієї загрози і думає, у який спосіб можна розв'язати цю проблему. Вона є не проблемою України, а щонайменше – Європи, і, на мій погляд, – усього світу", – впевнена Ольга Курносова.
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Захід відбувся 15 та 16 червня та зібрав 100 країн та організацій. За її підсумками учасники підтримали спільне комюніке. Попередньо його мали підписати 80 країн. Однак Ірак і Йорданія згодом зникли зі списку підписантів. В підсумковій декларації було зазначено, що:
- українські атомні електростанції та установки, зокрема і Запорізька АЕС, мають бути контрольовані України та дійти під наглядом МАГАТЕ;
- не прийнятно використовувати продовольчу безпеку як зброю. Також напади на торговельні судна, цивільні порти та інфраструктуру є неприйнятними;
- мають бути звільнені військовополонені за формулою "всіх на всіх". Водночас викрадені Росією українські діти й цивільні необхідно повернуті додому.