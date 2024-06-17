Кремль такого не очікував: чому Саміт миру є поразкою Росії

У Швейцарії завершився Саміт миру, до якого долучились 100 країн та організацій. Напередодні його відкриття Владімір Путін висунув умови, які Україна буцімто має виконати, щоб Росія почала з нею перемовини.

Російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова зазначила в розмові з 24 Каналом, що росіяни сподівалися зірвати Саміт миру, намагалися зробити так, щоб на нього ніхто не приїхав. Проте сподівання Росії не виправдались.

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Потрібно було міняти Лаврова

Тому це дуже чутлива дипломатична поразка Москви. Загалом сучасна російська дипломатія є чим завгодно, але тільки не дипломатією.

Подивиться на Сєргєя Лаврова, Марію Захарову – хіба це дипломати? Цього провалу варто було очікувати, і він трапився. Тому коли Путін перепризначав уряд, потрібно було міняти Лаврова,

– наголосила опозиціонерка.

Росіяни також сподівались, що рівень представництва на Саміті миру буде нижчим. Однак і тут на них очікувало розчарування.

Кремль такого не очікував, що на Саміті миру у Швейцарії буде представництво на такому високому рівні. Зокрема, від США – віцепрезидент (Камала Харріс – 24 Канал) – це високий рівень представництва. Тому не можна говорити, що це була прохідна подія, яка нікого не зацікавила і ніхто не про що не буде домовлятися,

– зауважила Курносова.

Путін 14 червня висунув нові умови щодо припинення війни в Україні. Він забажав, щоб ЗСУ залишили територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Також Україна має стати нейтральною країною та не вступати в НАТО, а Захід має скасувати санкції проти Росії. Зокрема Канцлер Німеччини назвав умови Путіна несерйозними. На думку Олафа Шольца, вони торкалися радше Саміту у Швейцарії.

За підсумками Саміту миру, на думку політичної аналітикині, Росія має усвідомити, що більша частина світових держав сприймає сьогодні її як країну-агресора, країну-злочинця, а особисто Путіна – як військового злочинця, який напав на сусідів.

Світ буде вирішувати сам, як саме не просто зупинити агресора, але й ще його покарати. Адже якщо він залишиться непокараним, тоді всі зрозуміють, що так можна робити. Світ має знайти відповідь на цю загрозу – як саме приборкати країну-агресора, яка має ядерну зброю.

"Це дуже складний виклик. Проведення Саміту миру свідчить про те, що світ серйозно ставиться до цієї загрози і думає, у який спосіб можна розв'язати цю проблему. Вона є не проблемою України, а щонайменше – Європи, і, на мій погляд, – усього світу", – впевнена Ольга Курносова.

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Захід відбувся 15 та 16 червня та зібрав 100 країн та організацій. За її підсумками учасники підтримали спільне комюніке. Попередньо його мали підписати 80 країн. Однак Ірак і Йорданія згодом зникли зі списку підписантів. В підсумковій декларації було зазначено, що: