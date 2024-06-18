У Білому домі прокоментували підсумки Глобального саміту миру, а Китай відмовився

Нещодавно відбувся довгоочікуваний Саміт миру у Швейцарії. У Білому домі його назвали успішним.

В США зауважили, що понад 100 країн та організацій обговорили важливість досягнення миру в Україні на основі суверенітету та територіальної цілісності. Натомість Китай, який не брав участі в Саміті, вирішив не коментувати його результати.

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Як у США прокоментували підсумки Саміту миру

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає Саміт миру, що відбувся минулих вихідних у Швейцарії, успішним.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Саміт, в якому взяли участь віцепрезидентка Камала Гарріс і радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, сприяв обговоренню важливості досягнення справедливого та сталого миру в Україні на основі суверенітету та територіальної цілісності.

За його словами, делегації понад 100 країн та організацій зібралися для обговорення мирного вирішення конфлікту в Україні.

Кірбі також нагадав слова Байдена, який наголосив на необхідності забезпечення довготривалого миру через зміцнення обороноздатності України та стримування майбутньої агресії.

США будуть забезпечувати додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати за кордон,

– сказав Кірбі.

Китай відмовився коментувати підсумки Саміту миру

Представник МЗС КНР Лінь Цзянь заявив, що Китай не брав участі в Саміті і не коментуватиме його результати. Він підкреслив послідовну позицію Китаю щодо війни в Україні, але не розкрив додаткових деталей.

Зауважимо, що 16 червня Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі Китаю, зокрема його економічному та політичному впливі на Росію, підкресливши, що Україна ніколи не вважала Китай ворогом.

Саміт миру у Швейцарії: коротко