"Аби не дратувати Трампа": на саміті НАТО довелось змінити програму

В Гаазі триває саміт НАТО, в роботі якого бере участь президент України Володимир Зеленський. Також до Нідерландів прибув Дональд Трамп, через присутність якого організаторам довелось внести корективи в порядок денний заходу.

Також питанню війни в Україні на цьогорічному саміті НАТО було приділено значно менше уваги, ніж на попередніх. Детально про те, що відбувається на заході в Гаазі, розповів безпосередньо з місця подій ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє.

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Мінімізували активність Трампа

На саміті НАТО в Гаазі питання перспективи членства України в Альянсі взагалі не буде порушено і не буде згадано у фінальному комюніке. Також не очікуються сильні рішення щодо нашої країни.

Причина цього одна – Сполучені Штати, президент США Дональд Трамп. Аби уникнути опору з боку США та взагалі зриву затвердження фінального комюніке, НАТО, на жаль, йде на поступки президенту Трампу і забирає найсильніші формулювання щодо України з фінального документа,

– підкреслив ведучий.

Також Володимир Зеленський не був запрошений на формальне засідання Північноатлантичної ради – через опір з боку Сполучених Штатів.

Загалом організатори саміту дуже побоюються будь-яких суперечок та різких заяв Дональда Трампа. Тому вони взагалі мінімізували його активність та публічні коментарі.

Він брав участь 24 червня у вечері, на яку преса не була допущена. Сьогодні, 25 червня, відбудеться лише одне засідання в форматі НАТО, що триватиме 2,5 години. Водночас в минулі роки проходило багато засідань, які тривали по декілька годин.

Організатори саміту, аби не дратувати Трампа, спеціально під нього підлаштували всю програму. Автором цієї дипломатичної стратегії став Генеральний секретар НАТО Марк Рютте,

– пояснив Ткіє.

Всі держави-члени НАТО сьогодні в Гаазі мають ухвалити рішення про поступове збільшення витрат на оборону до 5% ВВП – до 2035 року та за певним графіком. У 2029 році, коли, можливо, у США змінитися влада, це рішення можна буде переглянути.

Наразі остаточно невідомо, чи дійсно всі будуть його виконувати, і що буде з цим рішенням, коли, наприклад, у США буде інший очільник,

– припустив Даніель Ткіє.

Водночас Іспанія підтримує збільшення витрат на оборону, але матиме власний графік та певну фінансову гнучкість в цьому питанні.

Тому не обов'язково, що всі країни НАТО збільшать витрати до 5% ВВП. Хтось може заявити про це сьогодні, а за п'ять років передумати і збільшити до 4% чи до 3,5%. Проте держави-члени НАТО принаймні рухаються у цьому напрямку і всім сьогодні доведеться збільшувати витрати на оборону.

Зазначимо, що за словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, головна вимога Трампа до НАТО, щоб держави-члени Альянсу приділяли більше уваги питанням безпеки та підвищили витрати на власну оборону до 5% ВВП. Водночас президент США, на думку Уса, "не хоче розпаду НАТО", проте йому потрібно, аби в Альянсі більше витрачали на власну оборону та задумались про майбутнє самої структури.