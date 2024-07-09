Усі розуміють небезпеку Росії: які ініціативи розглядатимуть на саміті НАТО

У Вашингтоні стартував триденний ювілейний саміт НАТО. Офіційний Київ має реалістичні очікування від цієї події та розраховує на підтвердження Альянсом підтримки майбутнього членства України.

Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що наші партнери усвідомлюють, що мовиться про виживання України. Країна-агресорка не полишає спроб повністю окупувати нашу державу.

До теми У Вашингтоні стартує ювілейний саміт НАТО: що про нього відомо та чого очікувати Україні

Яких результатів можна очікувати

Рано чи пізно Україна має доєднатись до євроатлантичної родини, тому що тільки так можна убезпечити й нашу державу, й загалом західний світ від рецидиву нової війни.

Наразі ми не можемо розраховувати на запрошення до Альянсу, враховуючи обставини, в яких перебуваємо. Проте вже зараз Україна працює в системі двосторонніх безпекових угод, відбувається вдосконалення цього інструменту як тимчасової альтернативи членству в НАТО.

На саміті підійматимуться інші важливі питання в сенсі допомоги Україні. Терористичний обстріл Росії 8 липня створює нову мотивацію для розширення можливостей самозахисту. Ми очікуємо, що результатом саміту стане посилення оборонних спроможностей, зокрема в контексті систем ПРО та ППО,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Також можемо отримати інші типи озброєння, можливо, щодо бойової авіації для захисту українського неба та для влучання по наземних цілях ворога. Ба більше, були оголошені нові пакети допомоги, наприклад, ключовий з них має містити допомогу у сфері навчання, а також фінансового і військового сприяння.

Які ініціативи вже підтримала Польща

Глава польського міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що на саміті буде спроба заснувати таку важливу інституцію НАТО як спільний центр Україна – НАТО з аналізу, навчання та освіти. Саме там зможуть навчати українських військових за стандартами Альянсу.

До того ж під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єром Польщі говорилося про створення механізму збиття російських ракет, які наближатимуться до кордону Польщі. Дискусії щодо цього велися від початку повномасштабної війни.

Очікується, що саміті НАТО союзники підпишуть зобов'язання щодо зміцнення оборонно-промислового співробітництва, а також посилять протиракетну оборону, завдяки новій базі у Польщі.

"Всі чудово розуміють, наскільки небезпечною є Росія, тому потрібно робити все можливе, щоб Альянсу захистити себе, свої країни-члени та дати можливість захистити українську державу. Адже від цієї війни залежатиме подальша безпека трансатлантичного простору", – підкреслив Станіслав Желіховський.