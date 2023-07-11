Ситуація нова і складна: експосол спростував завищені очікування від саміту НАТО

У Вільнюсі розпочався саміт НАТО, який триватиме два дні. Україна повинна наполягати на членстві в Альянсі, однак це політичне рішення кожної держави. Нашій країні важливо отримати запрошення до НАТО на саміті у 2024 році, який відбудеться у Вашингтоні.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній посол України в США Валерій Чалий. За його словами, якщо Україна не стане членом НАТО, то іноземні інвестори не вкладатимуть кошти на відбудову України.

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"Ми повинні далі наполягати на цьому рішенні, бо це рішення про виживання України у майбутньому. Ніякі інвестиції не підуть в Україну без членства України у НАТО. Альтернатив я поки не бачу", – наголосив експосол.

Конкретні кроки до членства у НАТО

Валерій Чалий зазначив, що Україна вже подавала заявку на вступ до Альянсу. У 2008 році США підтримали її, а Франція, Німеччина заблокували. Зараз ситуація інша.

Тут ситуація нова. Сподіваюсь, ніхто не буде нагадувати, що потрібно ПДЧ. Президент Зеленський хоче витиснути максимум вже сьогодні на вечері. Президент США вже заявив, що все сформовано. Це дещо звужує можливості. Але більш важливо прокласти місток до конкретних кроків,

– сказав він.

На думку експосла, Україні не варто говорити, що "ми вже де-факто в НАТО, треба тільки оформити". Це не правда, має бути політичне рішення кожної країни. Насамперед важлива лідерська роль США.

"Якщо на саміті у Вашингтоні (у 2024 році – 24 Канал) не буде прийняте рішення про запрошення, то це буде складна ситуація. Для НАТО дешевше і надійніше членство України. Це дуже логічне рішення, але воно наразі не прийняте", – вважає Чалий.

Саміт НАТО відбувається на тлі загрози світовій архітектурі безпеки. У Києві очікують не тільки військової допомоги для нашої країни, але й конкретних рішень щодо вступу України до Альянсу. НАТО потрібно діяти рішуче, адже членство України важливе не лише для самої України, але й для держав-членів Альянсу.

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