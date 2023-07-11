Зеленський уміє переконувати, – політолог припустив, яких сюрпризів чекати від саміту НАТО

Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україні можуть запропонувати нові гарантії безпеки. Зокрема, мовиться про посилення військово-технічного оснащення.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, незаперечним лишається факт, що Україна не вступить у НАТО до завершення війни.

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"Питання деякою мірою полягає у формулюваннях, але підсумковий документ точно не буде порожнім. Там будуть конкретні моменти, які нам дадуть впевненість, що ми цю інтеграцію продовжимо", – зазначив Рейтерович.

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Навіть якщо підсумковий документ не міститиме бажаних для України формулювань, він все одно буде певною мірою проривним і надзвичайно важливим для нас.

Які гарантії безпеки може отримати Україна

Україна має право приєднатись до Альянсу, якщо її одностайно підтримають усі країни-члени. Це регламентує 10 стаття Вашингтонського договору. Однак наразі вступ нашої країни до НАТО підтримали лише 23 країни з 31.

"Зеленський уже неодноразово показав, що коли він кудись їде і спілкується зі світовими лідерами, він уміє переконувати. Він уміє відстоювати наші національні інтереси й робити все для того, щоб позиція України буда потужною", – зауважив Рейтерович.

Партнери могли підготувати сюрпризи саме в контексті посилення військово-технічної допомоги. Можливо, Україні передадуть 12 комплексів Patriot, які стоять в аеропорту столиці Литви.

Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини

11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретних рішень щодо свого членства в Альянсі. У межах події президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті країни-члени Альянсу планують ухвалити новий пакет для України. ця допомога міститиме три важливих елементи.

Ще 7 липня в країнах світу стартували мітинги за підтримку вступу України до НАТО. Символічно, що в межах кампанії заплановано 33 демонстрації.

Джерела WSJ казали, що західні партнери можуть запропонувати Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю, щоб полегшити постачання зброї та технологій. Гарантами безпеки можуть стати США, Велика Британія, Франція та Німеччина.