Немає остаточного результату, який може бути, – Зеленський про очікування від саміту у Вільнюсі
У Вільнюсі 11 – 12 липня пройде довгоочікуваний саміт країн-членів Альянсу. Після цієї зустрічі Україна очікує отримати потужні результати, які сприятимуть посиленню нашої оборони.
Про це під час пресконференції у Словаччині розповів Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що наразі українська сторона працює над тим, щоб покращити результати саміту, передає 24 Канал.
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Зеленський висловився щодо очікувань від саміту
Президент України зазначив, що наразі влада ще працює над результатом, який наша держава має отримати за підсумками зустрічі країн-членів Альянсу у Вільнюсі. Він наголосив, що це наразі робити непросто.
Це дуже непроста і складна робота. Але в будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі,
– зауважив глава держави.
Крім цього, він запевнив, що, попри будь-яке рішення саміту, Україна продовжуватиме боротися за своє євроатлантичне майбутнє. Він також наголосив, що сила Альянсу наразі полягає в тому, що він може максимально мотивувати й підтримувати українців, тих, хто бореться на полі бою.
Наостанок український очільник зазначив, що нашій державі потрібен результат цієї зустрічі країн-членів НАТО.
Україну підтримують у вступі до НАТО
- Прем'єр-міністр Болгарії та Президент України 6 липня підписали декларацію про підтримку вступу нашої країни до НАТО. Таким чином, вступ нашої країни до Альянсу вже підтримали 22 країни.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що НАТО на саміті планує ухвалити пакет допомоги для України. За його словами, він складатиметься з трьох елементів.
- Крім того, у світі пройдуть акції підтримки членства нашої країни в НАТО. Ці акції пройдуть під гаслом "Україна – 33 член НАТО".
- До цього канцлер Німеччини Олаф Шольц називав головну умову, яка знадобиться Україні для вступу в НАТО. За його словами, це станеться після того, як закінчиться війна Росії проти нашої країни.