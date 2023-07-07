Немає остаточного результату, який може бути, – Зеленський про очікування від саміту у Вільнюсі

У Вільнюсі 11 – 12 липня пройде довгоочікуваний саміт країн-членів Альянсу. Після цієї зустрічі Україна очікує отримати потужні результати, які сприятимуть посиленню нашої оборони.

Про це під час пресконференції у Словаччині розповів Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що наразі українська сторона працює над тим, щоб покращити результати саміту, передає 24 Канал.

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Зеленський висловився щодо очікувань від саміту

Президент України зазначив, що наразі влада ще працює над результатом, який наша держава має отримати за підсумками зустрічі країн-членів Альянсу у Вільнюсі. Він наголосив, що це наразі робити непросто.

Це дуже непроста і складна робота. Але в будь-якому випадку ми ще працюємо. Немає остаточного результату, який може бути у Вільнюсі,

– зауважив глава держави.

Крім цього, він запевнив, що, попри будь-яке рішення саміту, Україна продовжуватиме боротися за своє євроатлантичне майбутнє. Він також наголосив, що сила Альянсу наразі полягає в тому, що він може максимально мотивувати й підтримувати українців, тих, хто бореться на полі бою.

Наостанок український очільник зазначив, що нашій державі потрібен результат цієї зустрічі країн-членів НАТО.

Україну підтримують у вступі до НАТО