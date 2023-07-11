Зеленський на саміті НАТО зустрінеться з Байденом і прем'єром Японії Кішідою, – ЗМІ

У Вільнюсі 11 – 12 липня пройде довгоочікуваний саміт країн-членів НАТО. До цього заходу також долучиться й Володимир Зеленський. Зокрема, він планує зустрітися з президентом США Байденом і прем'єр-міністром Японії Кішідою.

На цих зустрічах політики планують обговорити укріплення дипвідносин та надання нашій державі військової допомоги. Ключовим також буде обговорення питання вступу нашої держави в Альянс, повідомляє Politico.

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Зеленський зустрінеться з Байденом у Вільнюсі

Журналісти зазначають, що зустріч Байдена із Зеленським запланована на 12 липня. Попри це, остаточні рішення щодо проведення цієї зустрічі ще узгоджуються.

Автори зауважили, що Київ сподівається на забезпечення швидкого шляху до Альянсу, попри те, що Байден та кілька інших країни-членів виступають проти цієї ідеї. Так, однією з причин є активна фаза повномасштабної війни, яка триває між Україною та Росією зараз.

У виданні наголосили, що Байден намагатиметься переконати Зеленського, що усунення ряду бюрократичних перешкод до вступу в Альянс, а також зобов'язання щодо гарантій безпеки з боку США та деяких союзників з НАТО, буде найбільшим, що Київ зможе отримати у Вільнюсі.

Згодом зустріч Байдена і Зеленського також підтвердив і американський журналіст Джонатан Лемір. Українська сторона наразі не давала жодних коментарів щодо можливої зустрічі політиків.

На Вільнюсі буде і Фуміо Кішіда

У Вільнюс також прибуде і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. В японському уряді зазначили, що він також планує зустрітися з Зеленським 12 липня, повідомляє видання Kyodo.

Зокрема, очікується, що Кішіда висловить готовність посилити підтримку України у відбудові її інфраструктури та економіки, зруйнованих після вторгнення Росії. До того ж Токіо має намір надати Києву поради та знання щодо відновлення зруйнованих регіонів на основі досвіду, який країна отримала від потужного землетрусу 2011 року та цунамі, яке вразило північно-східну частину Японії.

Це буде перша зустріч політиків після саміту "Великої сімки", який проходив у Хіросімі у травні 2023 року.

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