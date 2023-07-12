Лідери НАТО закликали Зеленського "охолонути" після різких слів напередодні, – Bloomberg

Західні партнери Києва вважають заяви Володимира Зеленського занадто різкими. Як пише Bloomberg, український лідер був "гарячим" перед зустріччю з лідерами НАТО.

ЗМІ пише, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський буцімто перебував у розлюченому стані. Президента, ймовірно, сильно засмутило те, що питання щодо членства України в Альянсі не було вирішено чітко.

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Чим президент України міг "розлютити" партнерів

Нагадаємо, Зеленський назвав позицію НАТО стосовно членства України абсурдною. Голова держави розкритикував Альянс за відсутність чіткого графіка щодо цього питання.

Як зазначає видання, цей емоційний сплеск "розлютив партнерів, які спрямували мільярди доларів зброї та допомоги на захист України від російського вторгнення". А США додатково могло не сподобатися, що їх не попередили про різку заяву Зеленського.

Співрозмовник ЗМІ на умовах анонімності заявив, що під час вечері у Вільнюсі лідери передали українському президенту чітке повідомлення. Це сталося після того, Джо Байден повернувся у свій готель.

(Зеленському – 24 Канал) треба охолонути та подивитися на повний пакет. Зрештою, він отримав оновлені зобов’язання щодо можливого членства та нових гарантій безпеки від країн "Великої сімки",

– процитувало анонімне джерело це повідомлення.

За словами співрозмовника, наступного дня український лідер, ймовірно, взяв це повідомлення до уваги.

Як пояснює ці можливі суперечки видання, лідери НАТО шукали консенсусу щодо України. Вони хотіли знайти таке формулювання, щоб воно одночасно виглядало як якесь досягнення, давало змогу Києву говорити про прогрес та принципово не наближало Альянс до війни з Росією.

Як деякі західні високопосадовці відреагували на критику від Зеленського