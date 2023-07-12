Зустріч Зеленського з Байденом та старт Групи Україна – НАТО: ексклюзивні деталі саміту

На саміті НАТО 12 липня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Крім того, сьогодні вперше пройде інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО. Ці події можуть вплинути на остаточні рішення щодо України в межах саміту.

У Вільнюсі триває другий день саміту. Важливі зустрічі можуть принести нові рішення для України. Підсумки першого для саміту НАТО та порядок денний на сьогодні розповіла ведуча 24 Каналу з Вільнюса Андріана Кучер.

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Рада Україна – НАТО

Відкриватиме першу зустріч новоствореного органу Володимир Зеленський. В Альянсі фактично називають Раду "новим спільним органом", в якому союзники та Україна засідатимуть як рівноправні члени для співробітництва й посилення євроінтеграційних процесів України та з наближенням її членства до НАТО.

Зокрема, цей новостворений орган передбачає спільні консультації будь-якої зі сторін, якщо з'являється загроза для територіальної цілісності або політичної незалежності.

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас наголосила, що цей орган діятиме за аналогією до 4 статті договору НАТО. Вона й передбачає можливість кризових консультацій за ініціативою будь-якої сторони Альянсу, ну й України, яка посідатиме повноправне місце у цій Раді.

Ми до кінця не розуміємо, як це працюватиме у випадку України, коли для нас перманентно існує загроза територіальної цілісності та політична незалежність під ударом. Складно сказати, які зміни принесе цей орган,

– зауважила Андріана Кучер.

До слова, цей орган замінить попередню комісію Україна – НАТО. А Угорщина, як член НАТО багато, років поспіль блокувала роботу цієї комісії.

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Теми зустрічі Байдена та Зеленського

Перед засіданням Ради Україна – НАТО відбудеться пресконференція президента України разом із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. А опісля – Зеленський проведе зустріч із Джо Байденом на полях саміту.

В Адміністрації американського лідера фактично не розкривають деталей порядку денного. Однак раніше в Офісі Президента заявили, що крім теми членства України в НАТО, Зеленський також хотів би обговорити з Байденом питання пришвидшеного постачання зброї.

Крім того, Зеленський хотів би провести розмову на тему поразки Росії у війні проти України. Зокрема, щодо готовності Заходу до програшу російської сторони. Однак загроза безпеці України не єдине питання, яке порушуватимуть на саміті.

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Не лише загроза з Росії для НАТО

Ймовірно, через виклики, які створює Пекін для Альянсу, сьогодні відбулась зустріч Тихоокеанських лідерів із керівництвом НАТО. Туди були також запрошені делегації з Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії та Австралії. Повідомлялося, що всі 4 країни після зустрічі висловили думку, що те, що сталося в України – не може статися в Тихоокеанському регіоні.

За словами Генсека Альянсу, Єнса Столтенберга, автократичні країни, включно з Китаєм спостерігають за діями Росії в України. Вони зважують витрати та вигоди від будь-яких наступальних операцій.

Підсумки першого дня саміту

! За підсумками тогорічного Мадридського саміту НАТО Росія була визнана головною загрозою для Альянсу, а Китай визнали системним викликом для НАТО.

О 15:30 запланована пресконференція Генсека НАТО за підсумками саміту. Вже тоді можна буде зробити висновки про те, до чого ж прийшов Альянс за результатами двох днів саміту у Вільнюсі.

За підсумками першого дня саміту, лідери 31 країни НАТО погодилися, що в майбутньому Україна стане членом Альянсу без необхідності виконувати План дій щодо членства,

– розповіла Андріана Кучер.

Водночас у підсумковому комюніке з першого дня саміту, держави НАТО не озвучили формального запрошення для нашої країни. Заявивши, що зможуть направити таке запрошення Києву тоді, коли союзники погодяться й будуть виконані умови членства.

Втім конкретні умови для членства України не озвучили. Так само як і конкретні дати щодо вступу України в Альянс.

Другим важливим підсумком першого дня саміту стало очікуване рішення країн НАТО узгодити пакет політичної та практичної підтримки, щоб досягнути повної оперативної сумісності між Україною та силами НАТО. У вчорашньому комюніке також відзначили, що наша держава досягла значного прогресу на шляху реформ.

Крім того, міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою виконання річної національної програми. Фактично План дій щодо членства замінить річна національна програма.

Важливо дочекатись комюніке за підсумками уже двох днів. Можливо, на нас ще чекатимуть певні нові рішення, зміни після зустрічі американського й українського президентів та відкриття Ради Україна – НАТО.

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