Путін готовий "знайти рішення" для припинення війни, – президент Африканського союзу

Російський диктатор буцімто готовий "вести діалог і знайти рішення", щоб припинити війну в Україні. Африканський союз у цьому питанні готовий стати посередником.

Про це заявив Азалі Ассумані, голова Африканського союзу та президент Союзу Коморських Островів на російсько-африканському саміті в Санкт-Петербурзі. Він також наголосив, що пропозицій Владіміра Путіна про постачання зерна в Африку "недостатньо".

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"Треба переконати Україну"

Ассумані заявив, що країнам треба домогтися "припинення вогню". За його словами Путін нібито "готовий до діалогу", але треба "переконати Україну". Ба більше, Ассумані наголосив, що пропозиція Путіна допомогти Африці з постачанням продовольства після виходу із зернової угоди "недостатня".

Президент Росії продемонстрував, що готовий допомагати нам у сфері забезпечення зерном. Так, це важливо, але цього може бути недостатньо. Нам потрібно домогтися припинення вогню,

– заявив Ассумані.

Путін на саміті заявив, що Кремль "уважно розглядає пропозиції африканських лідерів". Проте зазначимо, що російський диктатор вдається лише до терористичних методів. Агресор здатний лише тероризувати мирне населення, ставити власні ультиматуми й вдаватися до погроз.

Які заяви лунали на саміті Росія – Африка