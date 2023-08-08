Після мирного саміту в Джидді Китай сконтакутвався з Росією: які заяви пролунали
Джерело:Reuters
Міністр закордонних справ Китаю Ван І поспілкувався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у телефонному режимі. Розмова була доволі неоднозначною.
Представник Китаю заявив Лаврову, що його країна буде підтримувати "незалежну та неупереджену" позицію у спробах знайти політичне врегулювання війни Росії проти України.
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Про що Ван І говорив з Лавровим
Ван І заявив, що Китай буде "об'єктивним і раціональним голосом" на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і "активно сприятиме мирним переговорам".
Раніше у МЗС Китаю заявили, що переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення війни Росії проти України допомогли "консолідувати міжнародний консенсус".
У відомстві пообіцяли, що Пекін продовжить "зміцнювати діалог на основі свого мирного плану з 12 пунктів і "накопичувати взаємну довіру".
Що варто знати про саміт у Джидді
- 5 – 6 серпня у Саудівській Аравії відбулись вже другі перемовини щодо української формули миру (перші проходили у червні в Копенгагені).
- Наразі переговори у Джидді завершилися, там взяли участь 42 країни зокрема Китай, Індія, США та країни Європи. Росія не долучилася до саміту. Від Китаю до Саудівської Аравії поїхав спецпредставник країни та колишній посол в РФ Лі Хуей.
- Згідно з попередніми домовленостями, країни готові допомагати в деяких пунктах нашої формули миру. Зокрема, Туреччина готова бути лідером щодо питання продовольчої безпеки, Норвегія – радіаційної та ядерної безпеки, Фінляндія – в гуманітарному розмінуванні тощо. Також саміт у Джидді показав посилення розбіжностей Китаю з Росією щодо війни в Україні.