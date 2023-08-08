Після мирного саміту в Джидді Китай сконтакутвався з Росією: які заяви пролунали

Міністр закордонних справ Китаю Ван І поспілкувався з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у телефонному режимі. Розмова була доволі неоднозначною.

Представник Китаю заявив Лаврову, що його країна буде підтримувати "незалежну та неупереджену" позицію у спробах знайти політичне врегулювання війни Росії проти України.

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Про що Ван І говорив з Лавровим

Ван І заявив, що Китай буде "об'єктивним і раціональним голосом" на будь-яких міжнародних багатосторонніх форумах і "активно сприятиме мирним переговорам".

Раніше у МЗС Китаю заявили, що переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення війни Росії проти України допомогли "консолідувати міжнародний консенсус".

У відомстві пообіцяли, що Пекін продовжить "зміцнювати діалог на основі свого мирного плану з 12 пунктів і "накопичувати взаємну довіру".

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