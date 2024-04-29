В РНБО відреагували на повідомлення про "початок мирних переговорів з Росією"

Новини про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з Росією в червні цього року, не відповідає дійсності.

В Центрі протидії дезінформації назвали поширення таких тез маніпуляцією навколо заяви Президента України Володимира Зеленського.

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Дезінформація допомагає ворогу

Зокрема, поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з Росією у червні 2024 року".

Насправді Президент заявив: "Світова більшість повинна примусити Росію до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру",

– зазначають в Центрі.

Йдеться про саміт щодо Української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. Росія не буде учасником цього заходу, тож ні про яке "заключення миру" не йдеться.

Подібного роду меседжі допомагають ворогу у його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!

– наголосили в Центрі протидії дезінформації.

Що відомо про саміт у Швейцарії