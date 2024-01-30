Лідери ЄС на саміті наголосять на необхідності прискорити постачання Україні ракет, – Reuters

Лідери ЄС зустрінуться на саміті 1 лютого. Стало відомо, що вони планують підтвердити свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану і стійку військову підтримку" Україні.

Мовиться про те, що лідери Європейського Союзу наголосять на необхідності пришвидшити постачання боєприпасів і ракет для нашої держави. Про це йдеться в проєкті рішення саміту.

Дивіться також На крок ближчі до ЄС: Зеленський відреагував на старт процесу скринінгу

Необхідність швидше надавати ракети Україні

Відомо, що лідери ЄС на саміті 1 лютого підтвердять своє зобов'язання продовжувати надавати підтримку Україні.

Європейська рада також підтверджує гостру необхідність прискорити постачання боєприпасів та ракет,

– зазначили у виданні.

При цьому проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 мільярдів євро на допомогу Україні до Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання зброї для України.

Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.

Ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках. Це означає, що це все ще є предметом обговорення.

Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Угорщина блокує фінансову допомогу: основне