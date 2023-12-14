"Ми не готові здаватися": що відбувається на саміті ЄС, який може дати "зелене світло" Україні

В Брюсселі стартував саміт Європейського Союзу, на якому лідери можуть ухвалити рішення про початок переговорів з Україною про членство. Окрім того, ЄС може надати Києву 50 мільярдів євро.

Саміт лідерів Євросоюзу проходить у столиці Бельгії 14 – 15 грудня 2023 року. Відомо, що проти України виступає угорський прем'єр Віктор Орбан, який заявив, що "немає причин вести переговори" про членство України в ЄС та пообіцяв розблокувати 50 мільярдів євро для Києва за певних умов.

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Що відбувається на саміті Євросоюзу повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

