Саміт Україна – ЄС: хто приїде та про що говоритимуть

У понеділок, 8 липня 2019 року, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз. Президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер відвідають саміт.

Володимир Зеленський та сторони обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Після зустрічі політики зроблять спільну заяву.

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У ході саміту Україна – Європейський Союз політики також обговорять ситуацію в Азовському морі і додаткові заходи підтримки регіону. На сайті Європейської Ради мовиться, що лідери засудять видачу російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Що ще планують обговорити політики:

Пріоритети відносин між ЄС і Україною;



Наступні кроки реалізації угоди про асоціацію;



Реформи в Україні, особливо ті, які стосуються боротьби з корупцією;



Реформи в енергетичному секторі.

Окрім того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у цей день має зустрітись з Туском і по завершенню вони зроблять спільну заяву.

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Олександр Данилюк наголошував, що одним із перших кроків новообраного президента Володимира Зеленського на посаді буде успішна підготовка до саміту Україна – ЄС. Сам президент України вважає, що саміт – це важлива нагода надати новий потужний імпульс для розвитку взаємин нашої країни та ЄС.

Важливо! Голова Європейської ради Дональд Туск під час зустрічі із Зеленським стверджував, що цей саміт "викладе пріоритети наших взаємин на наступний рік".

Вже під час свого першого офіційного візиту до Брюсселя Зеленський домовився, що саміт Україна – ЄС відбудеться 8 липня. Зокрема, щодо цього разом з українським президентом висловив зацікавленість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Крім того, Зеленський запросив відвідати Україну в липні генсека НАТО Єнса Столтенберга.