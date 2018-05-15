Samsung звітує про провал продажів Galaxy S9

Компанія Samsung заявила, що на рекламу і просування свого флагманського смартфона Galaxy S9 витратила найбільшу суму грошей за всю історію свого мобільного підрозділу. Однак бажаного результату це компанії не принесло.

Про це пише akket.com.

15 травня Samsung оприлюднила інформацію про продажі флагмана. Дані свідчать про вкрай погані продажі смартфонів Galaxy S9 і S9 +. Так, новинка продається навіть гірше, ніж модель Galaxy S2, як випустили ще у 2011 році.

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Станом на 15 травня у Південній Кореї було продано мільйон екземплярів Galaxy S9,Galaxy S9, що відповідає показникам Galaxy S2 в 2011 році. Таким чином, цей результат став найгіршим за останні сім років.

Хоч Samsung не надає статистику продажів Galaxy S9 в інших країнах світу, однак журналісти переконані, що справи з продажами в Європі, Китаї та США не кращі.

Galaxy S9 і Galaxy S9+: відео