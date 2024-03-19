Може проходити через Москву, – Данілов відповів на заяви Путіна про "санітарну зону"

Російський диктатор Владімір Путін заявляв, що хотів би створити "санітарну зону" на території України. Однак українські військові на противагу можуть організувати подібну зону на території держави-агресора.

Так, "санітарна зона" у Росії може проходити у Москві чи навіть далі. Про це в етері телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає 24 Канал.

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Данілов заявив про "санітарну зону" на території Росії

Секретар РНБО зазначив, що "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним. Зокрема, цю зону можуть створити українські військові й проходитиме вона на території Росії.

Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі,

– заявив Данілов.

Данілов наголосив на необхідності створення "санітарної зони" для запобігання потенційним атакам з боку російських терористів. Україна активно прагне реалізувати цей захід після успішного завершення війни з Росією.

Очікується, що створення такої "санітарної зони" стане умовою будь-яких післявоєнних угод з державою-агресоркою.

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