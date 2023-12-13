Жителі країни-агресорки відчувають вплив західних санкцій, а життя в Росії стає дедалі важчим. Однак серйозні зміни першими відчули зовсім не багатії.

Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що ситуацію в країні яскраво продемонстрував дефіцит яєць. Цей факт став великою проблемою для населення.

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Хто в Росії відчуває тиск санкцій

Західні видання пишуть про збільшення цін у російських люксових готелях. Там одна ніч може вартувати близько 500 доларів, хоча раніше ціни були наполовину меншими. Однак вплив санкцій сьогодні відчувають не багатії, а пересічне населення.

Лише подивіться, що відбувається з яйцями, як вони подорожчали. Треба розуміти, що ця проблема виникла у широких верств населення. Це ринок споживачів. Щобільше, люди зараз готуються до свят, тому без курячих яєць не можуть обійтися,

– сказав Сергій Жирнов.

Щодо ситуації з готелем, то треба розуміти, що проживання за таку ціну може стосуватися лише окремих категорій населення й мовиться зовсім не про середній клас. Тому для багатих людей поки нічого не змінилося. Вони далі споживають елітні товари й робитимуть це, навіть попри те, що ціни виросли вдвічі.

"Для мільйонера немає проблеми заплатити 200 чи 500 доларів за ніч", – додав Жирнов.

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