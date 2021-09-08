Санкції з Медведчука можуть злетіти, – Шабунін назвав головну причину

Рішення щодо накладення санкцій на проросійського політика Віктора Медведчука є правильним. Однак усі обмеження щодо нього за певних умов можуть просто "злетіти".

Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Як він зазначив, саме випадок Медведчука свідчить про важливість використання точкових рішень, а не підміни ними системних інституційних змін.

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Чому санкції можуть "злетіти"

За словами Шабуніна, рішення про введення санкцій щодо Медведчука не замінює, наприклад, побудову представниками влади ефективної судової системи та реформу Служби безпеки України.

Якщо за цих 2,5 роки, які залишилися, не буде збудована нормальна судова система, то санкції всі, не лише з Медведчука, злетять,

– наголосив голова ЦПК.

Медведчук "програє" 2,5 роки, однак він зможе швидко відігратися.

Печерський райсуд Києва 2 вересня продовжив запобіжний захід Віктору Медведчуку. Він залишиться під цілодобовим домашнім арештом ще на 60 діб.

Як розповів Шабунін, якщо, наприклад, реформувати СБУ за 1,5 роки, то Україна не просто розв'яже санкціями питання Медведчука, а й в майбутньому не матиме взагалі таких проблем.

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Випуск програми "Що це було?": дивіться відео



Справа Медведчука: коротко