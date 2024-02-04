Санкції мали б працювати ефективніше: хто має слідкувати за їхнім дотриманням

Санкції проти Росії були застосовані майже одразу після її повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі ухвалено вже 12 санкційних пакетів. Однак ефективнішими виявились "санкції від спецслужб". Йдеться про удари українських дронів по нафтопереробних підприємствах Росії.

Експерт-міжнародник Богдан Ференс сказав 24 Каналу, що після введення перших санкцій проти російської економіки, Україна та Захід очікували на інший результат. Росія мала втратити можливість постачати сировину в інші країни. Водночас Україні потрібно дбати про власну безпеку і переривати ланцюжки постачання Росії. Це і є нашим пріоритетом, який вибудовується в контексті оборонної політики і наступальних дій ЗСУ.

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Використовують геополітичну ситуацію

В межах продовження санкційної політики проти Росії західні партнери мають далі працювати насамперед з великими країнами, такими як Індія, Китай, державами Центральної Азії, які подекуди поглиблюють співпрацю з Росією в енергетичній сфері.

Також неодноразово порушувалось питання західними колегами щодо того, що російська нафта змішується з сировиною іншого походженням, і в такому вигляді постачається навіть у західні країни.

Тому прискіпливіше потрібно ставитися до механізму моніторингу реалізації вже вжитих санкцій з боку західних партнерів. Водночас необхідно наполегливо працювати з країнами іншої географії, які, на жаль, використовуючи геополітичну ситуацію, закуповують нафту у Росії за дешевими цінами, а потім продають її на ринку,

– зазначив експерт-міжнародник.

Однак проти країн, які продовжують співпрацювати з Росією, найпотужніші держави світу, зокрема США, завжди мають важелі впливу. У них є можливості моніторити та перешкоджати постачанню того чи іншого товару подвійного призначення до Росії.

Залучати журналістів

За останні кілька тижнів Україна здійснила потужні удари зокрема по об'єктах нафтопереробної галузі Росії. Так, 21 січня дрони завдали удару по нафтопереробному терміналу в Усть-Лузі в Ленінградській області. Проти ночі 25 січня через удар безпілотника загорівся енергетичний об'єкт в Туапсе, а 29 січня український дрон потрапив на територію НПЗ в Ярославлі. А 31 січня внаслідок удару дрону розпочалась пожежа на нафтопереробному заводі "Невський мазут" в Санкт-Петербурзі.

Також дуже ефективним інструментом є розслідування журналістів з різних країн. Це може стати прикладом дієвого механізму щодо перешкоджання принаймні діям, які суперечать санкційній політиці.

"Так один турецький журналіст за власної ініціативи проаналізував, які судна перевозять через Босфорську протоку. Він зробив хороший матеріал, який став основою для обговорення та вжиття відповідних заходів в контексті санкційної політики", – розповів Богдан Ференс.

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