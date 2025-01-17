Аби Росія не змогла воювати: політтехнолог припустив, як Трамп натисне на Путіна

Новообраний президент США Дональд Трамп має важелі впливу на Путіну. Спочатку, ймовірно, вони будуть досить м'якими. А якщо не спрацюють – будуть жорсткіші дії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що навряд чи Трамп зможе досягти реального завершення війни. На це, ймовірно, піде не один десяток років. Зараз він працює над перемир'ям та припиненням вогню. Це реалістичніші цілі.

Дивіться також Ситуація на фронті та нові карти ISW: на яких ключових ділянках просувається ворог

Як Трамп може дотиснути Путіна

Як наголосив Шейтельман, насамперед Трамп може почати погрожувати запровадити ще жорсткіші санкції проти Росії, якщо Путін не буде зговірливим. Вже була інформація від ЗМІ, що адміністрація новообраного президента США розробляє стратегію санкцій проти Росії. Але все перебуває на ранньому етапі.

Трамп має й інші важелі впливу на Путіна. Серед них – постачання більшої кількості зброї для України. А ще він може тиснути на союзників Росії.

Удари по Ірану чи Північній Кореї – це теж можливо. Але на першому етапі Трамп, напевно, захоче залучити лише санкції. Цілком ймовірно, що нещодавні санкції США були зроблені за бажанням Трампа,

– сказав Шейтельман.

Нагадаємо, нещодавно Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Вони стосуються майже 100 суб'єктів, серед яких є банки, оборонні підприємства, іноземні компанії та окремі особи, які допомагали Росії уникати санкцій.