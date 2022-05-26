Санна Марін та Володимир Зеленський – причина безсонних ночей у Кремлі, – Подоляк

На своїй сторінці у соціальній мережі твітер радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував візит Санни Марін.

За його словами, колись саме Фінляндія змогла розвінчати міф про всемогутність російської армії.

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Михайло Подоляк зазначив, що тепер цим займається Україна, адже спростовує міф про "другу армію світу".

Він зазначив, що хоч між Фінляндією та Україною немає спільного кордону, проте є спільний сусід – Росія.

Свого часу Фінляндія розвінчала міф про всемогутність радянської армії. Сьогодні України розвінчує "другу армію світу". У нас немає спільного кордону, але є спільний сусід. А ще ми добре знаємо рецепт коктейлю Молотова,

– зазначив Михайло Подоляк.

"Санна Марін та Володимир Зеленський – причина безсонних ночей у Кремлі", – підсумував радник голови Офісу Президента.

Останні новини щодо Фінляндії

В Ірпінь приїхала прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Політикиня оглянула ситуацію в місті й те, який вигляд має зараз Ірпінь. Наслідки окупації міста Санні Марін показувала секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва.

Фінляндія допоможе відбудовувати інфраструктуру в українських містах, яку зруйнували російські окупанти. Також держава підтримає освітню реформу в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Росія так боялася вступу України до НАТО, що підштовхнула до Альянсу інших сусідів, з якими має спільний кордон. Зокрема мова про Фінляндію, а також Швецію, з якою країна-агресорка має морські кордони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Росія до кінця року планує сформувати 12 військових частин та підрозділів у Західному військовому окрузі через нові загрози біля російських кордонів. Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За повідомленнями росЗМІ, на засіданні колегії Міноборони Росії він сказав, що нові загрози – це заявки на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, тому, за словами Шойгу, Росії потрібно вживати заходів "адекватної протидії".

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що вони приготували "сюрприз" для Фінляндії через її бажання вступу до НАТО.

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