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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 MARUV ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК

      Саркастичні новини від Щура: Всі скандали Євробачення-2019. У метро напали на Тараса Шевченка!

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      #@)₴?$0 з Майклом Щуром
      #@)₴?$0 з Майклом Щуром / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нацвідбір на Євробачення не проходить без скандалів, цього року одразу до двох учасників прозвучали жорсткі претензії: MARUV гастролює у Росії, а сестри Опанасюк з гурту "Анна-Марія" не визнають анексію Криму. У метро Києва чоловік напав на Тараса Шевченка, він попсував портрети письменника у стилі поп-арт, мовляв, такі малюнки його ображають.

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      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 24 лютого 2019

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      Теги: Мистецтво Метро Євробачення 2019 #@)₴?$0 з Майклом Щуром Новини України
      Джерело: 24 канал
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