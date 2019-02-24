Саркастичні новини від Щура: Всі скандали Євробачення-2019. У метро напали на Тараса Шевченка!

У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – нацвідбір на Євробачення не проходить без скандалів, цього року одразу до двох учасників прозвучали жорсткі претензії: MARUV гастролює у Росії, а сестри Опанасюк з гурту "Анна-Марія" не визнають анексію Криму. У метро Києва чоловік напав на Тараса Шевченка, він попсував портрети письменника у стилі поп-арт, мовляв, такі малюнки його ображають.

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