Глава СБУ розкритикував росіян через "розслідування" вибуху на Кримському мосту

У СБУ розкритикували псевдослідство окупантів щодо інциденту на Кримському мосту. Там наголосили, що росіяни демонструють свій непрофесіоналізм.

Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів, чи має СБУ якесь відношення до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях.

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Чи має ГУР відношення до вибуху на кримському мосту

Малюк наголосив, що росіяни далекі від реальності. А про те, що відбулося насправді на Кримському мосту – ми зможемо дізнатися після перемоги України.

Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так,

– наголосив посадовець.

Також він зазначив, що "на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають". Виконуючий обов'язки голови СБУ наголосив, що час розставить крапки над "і".

За словами Малюка, росіяни ще матимуть можливість повчитися правильно поводитися з "бавовною".

"Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому", – зазначив Василь Малюк.

Нові деталі затримання ексглави управління СБУ у Криму

Служба безпеки України має у своєму розпорядженні неспростовні докази, що колишній керівник Кримського главку СБУ полковник Олег Кулініч працював на Росію.

Малюк розповів, що Кулініч доповідав у Москву інформацію, зокрема секретну, про ситуацію в Україні та в Службі. Він не став поки що розголошувати деталі, зазначивши, що триває слідство.

Якщо не виявити цих щурів на борту, то всі наші подальші операції щодо ворога приречені на провал,

– додав він.

Що відомо про затримання Кулініча

СБУ затримала колишнього начальника спецслужби в Криму Олега Кулініча 16 липня. Фігуранта кримінальної справи у держзраді президент Володимир Зеленський звільнив у березні 2022 року.

Слідчі встановили, що він у 2014 році зрадив військовій присязі та перейшов на бік ворога, коли росіяни захоплювали півострів.

Ба більше, зрадник вступив на військову службу до ворожої ФСБ, а його дії шкодили суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

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