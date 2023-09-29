СБУ влаштувала новий блекаут у Курській області: відео та деталі успішної операції
СБУ провела успішну спецоперацію на території Курської області Росії. Україні вдалося уразити об'єкт, який пов'язаний з військовою інфраструктурою Росії.
Джерела 24 Каналу в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію. Саме до неї були підключені важливі військові об'єкти Росії.
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СБУ атакувала електричну підстанцію
На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі. Хоча російське міноборони розповідає, що нібито було "знищено 11 українських безпілотників" у Курській області.
Завдяки черговій спецоперації Служби безпеки окупанти починають розуміти, що блекаут – не просто іноземне слово, а реальність, яка уже стоїть у них на порозі. Якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше "бавовни",
– сказало джерело 24 Каналу в СБУ.
СБУ атакувала електричну підстанцію у Курській області: дивіться відео
У Росії підтвердили, що у населеному пункті Біла Бєловського району безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Унаслідок атаки один із трансформаторів загорівся і знеструмлено п'ять населених пунктів.
Атаки на енергетичну інфраструктуру Росії: деталі
- Глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що метою атак українських дронів по території Росії є уповільнити виробництво російського озброєння. Відтак, Україна атакує винятково ту інфраструктуру, яка пов'язана з виробництвом зброї.
- Так, 26 вересня джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили, що саме їхній дрон скинув вибухівку на електропідстанцію у селі Снагость у Курській області. Без світла були відразу 7 населених пунктів.
- У СБУ попередили росіян, що вони отримуватимуть відповідь, якщо продовжать атаки на енергетичний сектор України. Міністр оборони Рустем Умєров теж попередив росіян, що Україна не забариться з відповіддю, якщо окупанти атакуватимуть енергетичну інфраструктуру.