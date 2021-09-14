СБУ закрила дві справи про посягання на життя Зеленського, ще три – розслідують
Джерело:"Детектор медіа"
Служба безпеки України закрила дві справи, які стосувались посягання на життя президента України Володимира Зеленського. Причиною назвали відсутність складу кримінального правопорушення.
Відповідну інформацію надали виданню у пресслужбі СБУ. Там також розповіли про інші справи, які стосуються посягання на життя президента України.
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Дві справи, що стосуються посягання на життя Зеленського закрили, – СБУ
У СБУ розповіли, що з 20 травня 2019 року їхні слідчі здійснювали досудове розслідування:
- у 4 кримінальних справах, що стосувались посягання на життя президента України (мовилось про статтю 112 ККУ посягання на життя державного чи громадського діяча – 24 канал);
- у 2 кримінальних справах за фактами погрози вбивством, заподіяння шкоди щодо здоров'я президента (мовилось про статтю 346 ККУ щодо погроз або насильства щодо державного чи громадського діяча).
З них одне кримінальне провадження за статтею 346 ККУ скерували до суду з обвинувальним актом. Два кримінальних провадження за статетю 112 ККУ – закрили за відсутністю складу кримінального правопорушення. У 3 кримінальних провадженнях – досудове розслідування триває,
– розповіли в СБУ.
Проте деталей розслідування та імен фігурантів справ Служба безпеки не назвала.
Коротко про відомі справи
- У лютому 2020 року ДБР повідомило про підозру волонтерці Марусі Звіробій. Вона стосувалась погрози вбивством Президенту України, вчиненій у зв'язку із його державною діяльністю.
- Таку ж підозру вручили нардепу від "Європейської солідарності" Софії Федині.
- Все через те, що у 2019 році Софія Федина на своїй сторінці в інстаграмі вела пряму трансляцію разом із волонтеркою Марусею Звіробій. Вона у грубій формі прокоментувала як візит Зеленського, так і його спілкування з воїнами. Їх обурила поведінка очільника держави. Під час своїх висловлювань Федина та Звіробій вживали ненормативну лексику та говорили про небезпеку від перебування президента на передовій.
- Саме тоді, 26 жовтня 2019 року, Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому.