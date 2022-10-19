На Вінниччині затримали 4 людей, які знімали та пересилали відео з прильотами

Ворог не тільки намагається нас знищити ззовні, а й – у середині країни. Однак Службі безпеки вдається оперативно затримувати колаборантів, що допомагають російським окупантам.

В українських спецслужбах регулярно повідомляють про затриманих зрадників нашої держави. Ввечері 19 жовтня стало відомо, що силовики на Вінниччині заарештували 4 колаборантів, які знімали та пересилали росіянам відео з місць, куди влучали ворожі ракети.

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Зрадники знімали наслідки атак критичної інфраструктури

Як повідомляє СБУ, один зі затриманих відзняв на відео наслідки атаки дронів-камікадзе. На ньому видно масштаби ураження одного з об'єктів критичної інфраструктури. Цей ролик він перекинув "колегам", а вже за півгодини відео з'явилося у російських пропагандистів.

В інших трьох колаборантів ситуації подібні. Особливе значення має те, що через годину після поширення відео відбувся повторний ракетний обстріл. Атака призвела до ще більших руйнувань, окрім того, є поранені серед людей.

На даний час розумію, що вказані матеріали були використані країною-агресором на шкоду безпеці України. Неправильність своїх дій усвідомлюю, мої відеоматеріали могли бути використані для коригування точності завдання ударів. Ніякого умислу на нанесення шкоди Україні чи допомоги державі-агресору не маю,

– сказав на допиті один зі затриманих.

У СБУ наголосили, що за допомогу ворогу та колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.

Також на офіційному телеграм-каналі виклали відео, на якому затримані дають свідчення. Звісно, що всі обличчя замилені, однак у вас є можливість повністю насолодитися роликом.

Як СБУ затримує зрадників: актуальна інформація

Силовики взяли під варту російського агента, який збирав розвідувальні дані про дислокацію ЗСУ та СБУ, а також передавав координати місцевих органів влади та лікарень. Сталося це у Чернігівській області.

СБУ з обшуками прийшли до мера Білгород-Дністровського Одеської області та члена ОПЗЖ Віталія Граждана. Під час слідчих дій спалахнув конфлікт. Мер заявив, що його побили співробітники СБУ. Тоді як у Службі безпеки України кажуть про протилежне.

Окрім того, затримали колаборанта з Бучі, який співпрацював з окупантами у момент захоплення росіянами Київщини. Після звільнення області від загарбників, чоловік намагався "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат.

Варте уваги – Служба безпеки повідомляє про затримання зрадника з Бучі: дивіться відео