На Харківщині затримали зрадників, які "рознюхували" дані про контрнаступ ЗСУ

На Харківщині затримали ворожих інформаторів. Вони шукали для окупантів інформацію про контрнаступ Збройних Сили України.

Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська. Вони приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Зверніть увагу СБУ повідомила про підозру трьом регіоналам, серед них Царьов

СБУ вкотре затримала зрадників

Як виявилось, зрадники фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини. Отриману інформацію вони передавали своєму родичу, який проживає в Росії.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

У підсумку СБУ затримала зловмисників. У них виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.

Що загрожує зловмисникам

СБУ повідомила про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування.



Затримано ворожого інформатора / фото СБУ



На Харківщини затримали зрадницю / фото СБУ

СБУ часто викриває зрадників України