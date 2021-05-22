У СБУ заявили, що "плівками Медведчука" вже зайнялися експерти

Експерти досліджують "плівки Медведчука", оприлюднені журналістами Bihus.Info. Зокрема, перевірять ці матеріали на справжність.

На брифінгу, який провели глава СБУ та генпрокурорка озвучили лише ту інформацію, яку наразі можна розголошувати. Про це повідомив Артем Дехтяренко, речник СБУ.

Зверніть увагу Кремль помітить, – Кулеба розповів, як Росія може відповісти Україні на справу проти Медведчука

Він запевнив, що є також й інші факти, проте наразі щодо них ще триває розслідування. Тому публічно говорити про ці матеріали поки неможливо.

З огляду на те, що слідчі дії ще тривають, з іншими фактами ми наразі у публічну площину виходити не можемо,

– пояснив Дехтяренко.

"Плівки Медведчука" від Bihus.Info: що відомо

Напередодні журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування із розмовами проросійського політика Віктора Медведчука за 2014 – 2018 роки.

Опубліковані аудіозаписи свідчать про те, що він вів переговори з бойовиками, оточенням Путіна та ватажками незаконних збройних формувань.

Перша частина розслідування стосувалася більше політики. Водночас у Bihus.Info анонсували, що у другій мовитиметься про бізнес Медведчука, зокрема – у Москві.

Сам Медведчук переконує, що вести переговори з бойовиками його уповноважили Порошенко, а перед цим – Турчинов. Останній вже спростував такі заяви кума Путіна.