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СБУ розкрила теракт у Києві, під час якого постраждав нардеп Мосійчук

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СБУ розкрила теракт біля
СБУ розкрила теракт біля "Еспресо" в Києві, під час якого постраждав нардеп Мосійчук / Фото з вільних мереж

СБУ розкрила напад, який трапився в жовтні 2017 року біля телеканалу "Еспресо" в Києві, і в результаті якого загинуло двоє та отримали поранення троє осіб, в тому числі нардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук.

Про це 3 березня розповів голова СБУ Василь Грицак, повідомляє Inforesist.

"Мосійчук, теракт. Так, є новини. Нещодавно, буквально кілька днів тому, ми затримали одного з тих, хто брав участь в організації та скоєнні цього терористичного акту... Можу сказати, що цей теракт нами у взаємодії з прокуратурою розкритий", – розповів Грицак.

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Він додав, що у справі було затримано одну особу, ще двоє перебувають "на іншій території, ми розуміємо, де вони".

Голова СБУ додав, в ході проведених обшуків було вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі та документи, які можуть вказувати на причетність затриманої цієї людини до скоєння цього злочину.

При цьому Грицак заявив, що не хоче розкривати деталі справи та анонсував проведення найближчим часом брифінгу, присвяченого цьому злочину.

Нагадаємо, що ввечері 25 жовтня 2017 року у Солом'янському районі Києва пролунав вибух, внаслідок якого було поранено нардепа від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука та політолога Віталія Балу. Від вибуху загинув охоронець-помічник Мосійчука Руслан Кушнір та перехожий Михайло Мормель.

Теги: Новини України Розслідування Новини Києва Кримінальні новини Замах на Мосійчука СБУ Василь Грицак Теракт Ігор Мосійчук
Джерело: 24 Канал
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