СБУ за вказівкою президента влаштувала провокації під час виступу Юлії Тимошенко у Білій Церкві

У п’ятницю, 8 лютого, під час виступу лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко на площі перед міською радою Білої Церкви у Київській області було влаштовано кілька провокацій.

Так, під час мітингу, на який зібралися 10 тисяч людей, у натовп було закинуто 7 димових шашок. За допомогою небайдужих та поліції було затримано 6 осіб, які здійснили провокацію. При них було виявлено ще 7 димових шашок.

Окрім того, поблизу сцени був встановлений автомобіль на єврономерах. Під час виступу Юлії Тимошенко поліція отримала телефонне повідомлення про замінування цього авто. Спеціалісти профільних служб, які негайно прибули на виклик, вручну відкотили машину на безпечну відстань.

Провокації під час виступу Тимошенко у білій Церкві: відео

Партія "Батьківщина" вважає, що провокації, влаштовані у Білій Церкві, мають відверто політичний характер. Очевидно, що затримані "тітушки" одночасно кидали димові шашки в людей з різних боків площі за чиєюсь командою, а час "замінування" автомобіля координувався з того ж центру. Ми переконані, що провокації проти Юлії Тимошенко та її прихильників були здійснені руками Служби безпеки України за наказом президента України.

Особливо цинічним є те, що СБУ, яка має опікуватися безпекою громадян і держави, укотре взялася виконувати політичне замовлення влади і поставила під загрозу життя людей, які зібралися на площі.

"Батьківщина" вимагає детального розслідування справи.

Ми також закликаємо президента України припинити вдаватися до відверто кримінальних дій проти своїх політичних конкурентів.

Європа, про яку ви так гучно і пафосно говорите, – це демократія, верховенство права і чесні вибори. Європейський політик, який не може здобути перемогу у виборах демократичним шляхом, спокійно складає повноваження і йде у відставку. А ви влаштовуєте середньовічні бої без правил і тягнете Україну в минуле.