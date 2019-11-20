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      СБУ зупинила виробництво фальсифікованих ліків: фото

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      СБУ заблокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих ліків / ssu.gov.ua

      У Дніпрі СБУ виявила зловмисників, які масово виготовляли фальсифіковані ліки. Своєю діяльністю вони завдали збитків на понад 5 мільйонів гривень.

      Порушники виготовляли у великих обсягах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості, заявили в пресслужбі СБУ.

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      Оперативники служби виявили, що підроблені ліки зловмисники продавали аптекам та лікарням по всій території України.

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      Зловмисники  використовували спирт невідомого походження / ssu.gov.ua

      Під час проведення слідчих дій правоохоронці зупинили роботу лінії з виготовлення продукції. А також вилучили лікарські засоби сумнівної якості. За попередніми підрахунками, їхня вартість становить щонайменше 5 мільйонів гривень.

      дніпро фальсифікат підробка ліки аптеки сбу
      Фальсифікат продавали по всій Україні / ssu.gov.ua

      Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо підозр фігурантам та обрання їм запобіжного заходу.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Здоров'я Лікування СБУ Новини Дніпра
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