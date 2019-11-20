СБУ зупинила виробництво фальсифікованих ліків: фото

У Дніпрі СБУ виявила зловмисників, які масово виготовляли фальсифіковані ліки. Своєю діяльністю вони завдали збитків на понад 5 мільйонів гривень.

Порушники виготовляли у великих обсягах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості, заявили в пресслужбі СБУ. Читайте також: СБУ затримала торговців метадоном у двох областях: фото Оперативники служби виявили, що п ідроблені ліки зловмисники продавали аптекам та лікарням по всій території України. Зловмисники використовували спирт невідомого походження / ssu.gov.ua Під час проведення слідчих дій правоохоронці зупинили роботу лінії з виготовлення продукції. А також вилучили лікарські засоби сумнівної якості. За попередніми підрахунками, їхня вартість становить щонайменше 5 мільйонів гривень.

Фальсифікат продавали по всій Україні / ssu.gov.ua Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо підозр фігурантам та обрання їм запобіжного заходу.