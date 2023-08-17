Починаємо з "Малюків", а далі буде, – Гуменюк про атаки дронів на Кримський міст

Незаконно побудований Кримський міст у липні 2023 року атакували морські надводні дрони SeaBaby ("морські малюки"). Такий БпЛА може нести до 850 кілограмів вибухівки.

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, чого очікувати від унікальних українських дронів. Зазначимо, СБУ надала фото і відео із тренувань дронів "Морський малюк", якими атакували Кримський міст.

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"Треба розуміти, що малюки це те з чого виростає майбутнє покоління і майбутня перемога. Тому починаємо з "Малюків", а далі буде", – мовила Гуменюк.

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Діагноз сформований

"Бавовна" на Кримському мосту стає системним явищем. Крім того, російським загарбникам треба готуватися до того, що скоро ця незаконно побудована споруда піде на дно Чорного моря.

"Кримський міст дійсно хворий і не тільки анамнез, а й діагноз у нього вже сформовані. Він зайвий і це головне. Те, що симптоматика буде погіршуватися у зв'язку з наближенням осені, зокрема, це абсолютно об'єктивно, тому що погодні умови будуть несприятливі. Кримський міст боїться не тільки того "шторму", який може прилетіти, а того, що може просто вирувати у морі", – зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь".

Що відомо про українські дрони SeaBaby

Нещодавно очільник СБУ Василь Малюк розповів про унікальну технічну розробку України – морські надводні дрони SeaBaby. Вони успішно атакували Кримський міст та пошкодили російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер Sig.

Малюк зауважив, що до української розробки не причетна жодна приватна компанія, а над виготовленням дронів працює колектив СБУ, якому допомагають цивільні інженери та айтівці. Дрони виготовляють у підземному виробництві.

Зазначимо, що спецоперації щодо атаки на російські кораблі та Кримський міст СБУ ініціювала та реалізувала спільно з ВМС ЗСУ.