Громада на Вінниччині тепло зустріла воїна, що повернувся з полону: зворушливі карди

Жителі села Івашківці Вінницької області тепло зустріли свого односельця, який нещодавно повернувся з російського полону. Юрія Наконечного повернули на Батьківщину під час великого обміну на Великдень.

Захисника вдома зустрічали усі: і діти, і дорослі. Юрія вітали квітами, повітряними кульками та приємними словами.

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Що відомо про полон бійця

Шаргородський міський голова Володимир Барецький розповів, що Юрій Наконечний брав участь в АТО, а у грудні 2022 року знову взяв до рук зброю, аби боронити Батьківщину. В лютому 2023-го зв'язок із ним обірвався.

У селі Івашківці зустріли бійця, який повернувся з полону / Фото Володимир Барецький

Цьогорічний Великдень приніс родині та усій нашій громаді радісну звістку – Юрій живий, Юрій повернувся з полону. Батьки щодня, щохвилини виглядали сина. Сьогодні оборонець повернувся додому в рідне село Івашківці, де його зустрічали усі: і дорослі, і малі,

– йдеться в повідомленні.

Юрія Наконечного зустріли в рідному селі: дивіться відео

Нагадаємо, що у результаті Великоднього обміну Україні вдалось повернути 130 захисників.

Серед них:

92 військовослужбовці ЗСУ;

20 тероборонівців;

11 нацгвардійців;

3 прикордонники;

2 представники Військово-морських сил;

2 представники Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повернулися герої, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Деякі з них – поранені. У них численні контузії, а також втрачені кінцівки.

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