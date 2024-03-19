Росія ракетами С-300 вдарила по місту Селидове: що відомо про поранених та руйнування

Російська армія продовжує тероризувати Донецьку область. Так, 19 березня ворог обстріляв місто Селидове.

Повідомляється, що внаслідок атаки постраждало 4 людей – три жінки та чоловік. У момент удару вони відпочивали у власних домівках.

Дивіться також Перетворюють російську техніку на фарш: як ЗСУ застосовують французькі САУ CAESAR

Атака на Селидове

Російські окупанти 19 березня приблизно о 02.30 обстріляли Селидове. Для атаки на мирних громадян вони використали дві ракети С-300 – під обстрілом опинився приватний сектор міста. Зазначається, що внаслідок терористичної атаки окупантів є поранені.

Поранено 4 цивільних особи. Пошкоджено 24 приватних домоволодіння,

– повідомили у міській раді.

Йдеться про трьох жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Вони отримали мінно-вибухові травми, забої, струс головного мозку й переламами ребер – постраждалим надано невідкладну медичну допомогу. Вони під час атаки перебували в оселях.

Окрім цього, прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

Наслідки удару по місту Селидове: дивіться фото

Ракетні удари по Україні