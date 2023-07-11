Моторошні руйнування й жодного мешканця: село на Харківщині окупанти майже стерли з лиця землі

Харківська область з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України потерпає від постійних обстрілів ворога. Одне з найпостраждаліших сіл на Харківщині – Уди у Золочівській громаді.

Дістатися до села, яке розташоване на кордоні з Росією, практично неможливо, адже ця територія є дуже небезпечною. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, Уди майже повністю розбите село і в ньому не залишилось жодного жителя.

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Кожного дня завдають ударів

Уди на відміну від невеличких сіл на Харківщині, які теж є повністю зруйнованими, було доволі великим. До війни в ньому проживало понад півтори тисячі людей. До того ж це село з великою історією.

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Удам – понад 300 років. В селі була унікальна будівля – школа 1910 року будування. Але вона була знищена кількома прицільними ударами ворога.

Село стерто з лиця землі майже на 70 – 80%. В Удах не залишилось жодного домовласництва, яке б не постраждало від обстрілів,

– зазначив староста прикордонного Удянського округу Сергій Столяренко.



Староста прикордонного Удянського округу Сергій Столяренко / Скриншот з відео

Він додав, що зараз по селу майже кожного дня завдаються удари з території країни-агресора. Тому в селі не проживає жодна людина.

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Відновлення тільки після перемоги України

Село Уди було звільнено від окупантів у червні минулого роки. Але навіть за рік не йдеться про його відновлення через постійні обстріли Росії. Крім того, територія села замінована та засипана мінами – "пелюстками".

А тому про відновлення села та повернення жителів можна буде говорити тільки після перемоги України у війні.

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